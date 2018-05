Hedgefonds von Paul Singer: Finanzinvestor Elliott bestätigt Einstieg bei Thyssen-Krupp

DüsseldorfDer US-Hedgefonds Elliott hat den Erwerb eines größeren Aktienpakets an Thyssen Krupp bestätigt und will dem Management nun Beine machen. Elliott halte eine bedeutenden Anteil an Aktien des Mischkonzerns, teilte der Investor am Donnerstag mit. Allerdings liege dieser noch unter der meldepflichtigen Schwelle von drei Prozent.