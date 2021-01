Heftiger Absatzeinbruch Opel im Absatztief

Zwar zogen im Verkaufsgebiet Mittlerer Osten und Afrika die Verkäufe stark an – um 48,9 Prozent. Opel profitiert dort von neu erschlossenen Märkten und Synergien mit den Konzernschwestern Peugeot und Citroen. Allerdings erlitt Opel/Vauxhall seine größten Absatzverluste in seinem Kernmarkt Europa mit einem Rückgang um 38,3 Prozent. Schon im ersten Halbjahr 2020 hatte Opel laut Marktforschungsagentur puls mehr Kunden an Citroën und Fiat verloren, als die Marke von dort gewinnen konnte. Demnach fuhren knapp 14 Prozent der Menschen, die sich einen neuen Fiat leisteten, zuvor Opel; bei Citroën waren es fast 16 Prozent.