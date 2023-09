Heidelberg Materials Besuch auf der größten Baustelle der Welt

Inzwischen hat es Klick gemacht. Bis 2050 will Heidelberg Materials klimaneutral sein. Bis 2030 sollen pro Tonne Zement nur noch 400 Kilogramm CO2 entstehen. Heute sind es 551 Kilo, 1990 waren es noch 750. Dazu gibt es ein Bündel an Programmen und Projekten: Bis 2030 will man zu über 40 Prozent auf alternative Brennstoffe setzen. Dem Zement wird Flugasche, Schlacke oder Kalkstein und weniger Klinker beigemischt, ein klimaneutrales Werk in Gotland, Schweden – und die Anlage in Norwegen. Dazu mehr Recycling.



Aber egal, was Zementhersteller tun oder wollen, eines können sie nicht ändern: Wenn Kalkstein im Drehofen erhitzt wird, entsteht CO2. Das macht zwei Drittel der Emissionen aus. Das Problem ist nicht allein eines von Heidelberg Materials. Es betrifft die ganze Welt, die Häuser, Straßen und Brücken braucht.