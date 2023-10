Heidelberg Materials: „Fridays for Future war der letzte Weckruf“

Heidelberg Materials hat gerade eine Förderzusage für ein CCS-Projekt in Geseke erhalten. Dort soll das erste emissionsfreie Zementwerk entstehen. Das CO2 soll vor Ort abgeschieden und unter der Nordsee gespeichert werden. Bisher ist es allerdings nicht erlaubt, dort CO2 zu speichern. Wie soll das also funktionieren?

Wir werden all unsere Energie in das Projekt stecken. Wir sind in Deutschland zu Hause, hatten hier bisher aber kein Projekt. Das geht nicht. Dafür werden wir international vorgeführt. Nicht als Unternehmen, sondern als Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir können nicht immer sagen: überall, aber nicht bei uns, und wir können uns auch nicht immer auf andere verlassen. Das gilt für Windräder und Solarenergie genauso wie für CO2-Speicherung. Wenn wir die CO2-Speicherung ausschließlich nach Norwegen verlagern, begeben wir uns erneut in eine Abhängigkeit. Was machen wir, wenn Norwegen unser CO2 irgendwann nicht mehr will oder das Fünffache dafür verlangt?



