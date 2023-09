Heidelberg Materials Der Stoff, aus dem die Räume sind

Auch hier also Fragezeichen, und davon gibt es in der Zementbranche leider viele: Funktioniert CCS im großen Stil? Steht genug erneuerbare Energie zur Verfügung, um die Anlagen zu betreiben? Ist die bezahlbar? Was wird grüner Beton am Ende kosten? Und: Wer zahlt eigentlich in Schwellenländern für die nachhaltige Produktion? Heidelberg Materials betreibt in 50 verschiedenen Ländern fast 3000 Standorte. Längst nicht an allen wird grüner Beton nachgefragt.