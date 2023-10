Heidelberg-Materials-Vorständin Nicola Kimm „Die grüne Transformation muss sowohl technisch als auch finanziell machbar sein“

Und? Wo gab es Nachholbedarf? Welche Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht?

Ich habe Lücken nie als Fehler betrachtet. In jedem Unternehmen gibt es Baustellen. Heidelberg Materials hatte zum Beispiel keine klare Strategie zur Messbarkeit der unterschiedlichen Nachhaltigkeitsziele. Mir war es wichtig, klar festzulegen, was unsere wichtigsten Ziele sind. Wenn man als Unternehmen 30 Ziele hat und alle gleichzeitig erreichen will, hat man keinen Fokus. Wir halten unsere Klimaziele deshalb kurz und unkompliziert. Unsere Beschäftigten wissen, was sie bedeuten und wie sie ihren Beitrag leisten können, um diese Ziele zu erreichen.