Heidelberg Materials Der Stoff, aus dem die Räume sind

Mit gequältem Gesichtsausdruck saß Dominik von Achten auf dem Podium, blickte konsequent weg. In der Mittagspause, so berichten es von Achten und Kimm später, seien sie auf die Aktivisten zugegangen. „Die junge Generation mit Fridays for Future“, gibt von Achten zu, sei „der letzte Weckruf“ gewesen, „wenn es denn einen gebraucht hat.“ Mit der Debatte hätten die jungen Leute die Geschwindigkeit des Konzerns noch einmal erhöht. Darauf folgt ein fast sachlicher Satz: „Wenn die Gesellschaft andere Anforderungen an unser Produkt stellt, müssen wir reagieren.“ Will heißen: Im Zement, da hängen irgendwie alle mit drin.