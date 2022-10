Heizungsbauer im Stresstest Vaillant-Chef: „Wir produzieren praktisch kaum noch Ölheizungen“

Wenn man heute eine Wärmepumpe bei Vaillant bestellt – wie lange muss man warten, bis sie zu Hause installiert wird?

Drei bis sechs Monate. Wobei wir intern in unseren Fabriken keine Engpässe haben. Das heißt, wenn wir alle Teile bekommen, können wir das hohe Tempo mitgehen, in Montage, Tests, Vorproduktion, Logistik. Schwieriger ist, die Anzahl an Fachhandwerkern in den Installationsbetrieben zu erhöhen. Das ist schon fast eine gesellschaftliche Aufgabe. Hinzu kommt: Der Umstieg von einer Gas- oder Ölheizung erfordert eine ausführliche Planung. Eine Heizung ist üblicherweise im Winter defekt und wird meistens erst dann ausgetauscht. Dadurch sind in den Wintermonaten die Installationsbetriebe ohnehin schon stark ausgelastet. Die Strategie müsste eigentlich sein, durch eine intelligente Förderung und geeignete Rahmenbedingungen zu einem geplanten Heizungstausch über das ganze Jahr verteilt zu kommen.