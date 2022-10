Heizungsbauer im Stresstest „Wir produzieren praktisch kaum noch Ölheizungen“

Wo baut Vaillant Wärmepumpen?

In Frankreich und hier in Remscheid wandeln wir schrittweise unsere Gasgerätefabriken in Wärmepumpen-Fabriken um, und unsere Werke in England und in der Slowakei werden um ein Wärmepumpenwerk erweitert. Landankauf, Genehmigung, Bauausschreibung, Bauantrag, Beschaffung von Maschinen und Einstellung von Mitarbeitern – da sind zwei Jahre bis zum Produktionsstart schon sportlich. Da hat keiner geschlafen. Und davor gibt es noch eine Planungsphase. Als angestellter Geschäftsführer habe ich Gremien, denen ich die Pläne vorher erläutern muss. Das heißt, um in eineinhalb Jahren diesen diametralen Wandel erreichen zu wollen, ist die Zeit eigentlich zu kurz.