Helden contra Corona #34 „Wir haben wieder eine Auslastung wie im Januar“

Zudem macht der Logistiker, der unter anderem auf den Transport von Maschinen spezialisiert ist, keine Abstriche von seinem Investitionsplan. 11,7 Millionen Euro steckt er 2020 in Zukunftsprojekte, davon sieben Millionen in neue Logistikgebäude und 4,4 Millionen Euro in neue Fahrzeuge. Ins Schwärmen gerät der Firmenchef, wenn er von den Lang-LKW des „Typ 5“ berichtet, die Rüdinger als zweites Unternehmen in Deutschland in die Flotte aufnimmt. Das Ladevolumen dieses Lang-LKW Typ 5 beträgt 20 Lademeter – ein deutlicher Zugewinn gegenüber dem bisherigen Anhänger, der auf 15 Metern beladen wird. Da das Fahrzeug aussieht, wie ein Jumbohängerzug, nennt ihn Rüdinger „Jumbozug plus“.