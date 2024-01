HeliService Offshore-Helikopter im Auge des perfekten Sturms

Sieben Büros hat HeliService jetzt, zum Teil mit Partnerunternehmen: in Deutschland, in England, in den USA, in Taiwan, im Nahen und Mittleren Osten, 240 Mitarbeiter insgesamt, 58 Millionen Euro Umsatz im Jahr. „Ende diesen Jahres werden wir weniger als 50 Prozent des Umsatzes in Deutschland machen“, sagt Freiland. Er beobachtet genau, was in Nord- und Ostsee, in Deutschland, geschieht. Aber bis sich der Offshore-Boom in Europa bei ihm bemerkbar macht, bemerkte er im vergangenen Sommer, werde es dauern. Wachstum für Helikopterflüge erwarte er eher in den USA und in Taiwan. In Quonset im US-Bundesstaat Rhode Island und auf der Prominenteninsel Martha’s Vineyard in Massachusetts haben sie jetzt mit dem Schwesterunternehmen HeliService USA Büros aufgemacht. „Wir sind unseren Kunden gefolgt“, schildert Freiland. Sie haben Verträge mit General Electric und mit Ørsted. Seit Juli hat er drei Helikopter in den USA, Investitionsvolumen jeweils 12 Millionen Euro. 36 Millionen Euro Kapital, mit Werkzeugen, Einrichtung und Hochlaufkosten sogar 42 Millionen. „Für einen Mittelständler ist das erheblich“, betont er.