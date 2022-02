Hella-Übernahme durch Faurecia: „Immer offen für einen Dialog mit Mitgesellschaftern“

Mit Hella will Koller wachsen: Bis 2025 würden bis zu neun Milliarden Euro Umsatz hinzukommen. 60 Prozent davon sehe man „bereits heute in unseren Auftragsbüchern“ bei Hella und Faurecia – so werde man auch „mehr Marktanteile bekommen“. Zudem werde man Personal einstellen: „Wir haben sehr großes Wachstum vor uns. Wir werden Mitarbeiter einstellen müssen. Dazu muss Lippstadt aufgewertet werden“, sagte Koller mit Blick auf den Hella-Hauptsitz. Man wolle auch in den Standort Lippstadt investieren. Wie viel, sei noch nicht bezifferbar.



Lesen Sie hier das gesamte Interview mit Faurecia-Chef Patrick Koller.