Henkel-Aufsichtsrat: Der leise Aufstieg der Birgit Helten-Kindlein

Erstaunlich ist also eher, dass sich nun, gut zwei Wochen später, so viele Medien von „stern.de“ über „n-tv“ bis hin zu österreichischen Medien wie der „Tiroler Tageszeitung“ so freuen über die erste „Frauendoppelspitze im Dax“ – wobei die beiden Damen genau genommen ja auch in ganz verschiedenen Lagern sitzen.