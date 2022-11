Henkel erhöht Prognose: Wie Persil, Pril und Pritt die Preise steigern

Henkel befindet sich in einer herausfordernden Situation. Mitten in der Inflation wird das Konsumentengeschäft umstrukturiert, in diesem Rahmen sollen weltweit 2000 Jobs wegfallen. In Deutschland sind 300 Stellen betroffen. Außerdem zieht sich der Konzern aus Russland zurück, für Henkel ein herber Einschnitt. Der Konzern hat elf Werke in Russland, der Markt war im vergangenen Jahr noch für eine Milliarde Euro und damit für fünf Prozent des Umsatzes verantwortlich. Nun will Henkel seine Standorte vor Ort verkaufen. Der Konzern sei „mit mehreren Parteien in Verhandlung“, erklärte Swoboda. Bis zum Ende des Jahres soll es eine Einigung mit Interessenten geben.



