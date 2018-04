Henkel: Harter Preiswettbewerb erwartet

Der Konsumgüterhersteller Henkel (Persil, Schwarzkopf, Pritt) rechnet auch in diesem Jahr mit harten Preiskämpfen bei Waschmitteln und Kosmetik. „Im Konsumgütergeschäft wird sich der intensive Preiswettbewerb 2018 weiter fortsetzen“, prognostizierte Henkel-Chef Hans Van Bylen auf der Hauptversammlung des Markenartiklers in Düsseldorf. Das Wachstum in diesem Bereich werde auch deshalb etwas schwächer ausfallen als im Industriegeschäft.