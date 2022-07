Hier wird Mist zu Geld Darum ist Gülle so ein hochpolitisches Thema

Nun will die niederländische Regierung den Ausstoß von Stickstoff und Ammoniak bis 2030 um 50 Prozent reduzieren. Bauern dürfen deshalb weniger Gülle ausbringen, sollen am besten auch noch weniger produzieren. Daher soll es in den Niederlanden künftig weniger Viehbauern geben – etwa 30 Prozent der Betriebe stehen nun infrage. Selbst von möglichen Enteignungen ist die Rede.



Lesen Sie auch: „Proteste waren keine Überraschung“ – was passiert gerade in den Niederlanden?



Die Bauern sind seit Tagen auf der Straße, um gegen die strengeren Vorschriften zu protestieren. Sie blockieren Logistikzentren von Aldi, Albert Heijn und anderen Supermarktketten und sorgen so für leere Regale. In der Nähe des Hauses der niederländischen Umweltministerin schütteten Demonstranten einen Gülletank aus. In Deutschland trafen sich Bauern in der Grenzregion bereits zu Solidaritätskundgebungen. Die Landwirte fürchten, dass in Deutschland ebenfalls strengere Auflagen eingeführt werden könnten.