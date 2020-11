Hilfen für Stahlsparte: Thyssen-Krupp soll mit Regierung über Milliarden-Hilfspaket verhandeln

Thyssen-Krupp befindet sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg in Gesprächen mit der Bundesregierung über ein Hilfspaket für seine angeschlagene Stahlsparte in Höhe von mindestens fünf Milliarden Euro. Das würde den derzeitigen Marktwert des Konzerns von drei Milliarden Euro deutlich übertreffen. Die Aktie legte am Dienstagmorgen um mehr als fünf Prozent auf 5,05 Euro zu.