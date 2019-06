Hochautomatisierte Fahrzeuge: Uber und Volvo treiben Tests mit selbstfahrenden Autos voran

Washington, FrankfurtDer Fahrdienstvermittler Uber und sein Partner Volvo gehen einen weiteren Schritt in Richtung Serienreife von hochautomatisierten Fahrzeugen. Uber werde bald die neue Generation des SUV-Modells XC90 des schwedischen Autobauers in seiner Flotte einsetzen, kündigte Eric Meyhofer, Chef der Uber-Sparte für autonomes Fahren, Advanced Technologies Group, in dieser Woche auf einer Konferenz in Washington an.