Hörbar: Mangelware trotz Überfluss: Sand wird knapp

Nicht alle Länder planen dabei gleich gut. Wenn die Prognose schlecht ist, kann das zu Problemen führen. So stellen zum Beispiel viele Brückensanierungen die Bauhvorhaben in NRW vor Probleme. Dann werden entweder Sandimporte nötig. Oder die Industrie verlangt nach schnellen Neu-Genehmigungen von Kiesgruben – auch in Naturschutzgebieten.