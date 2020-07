Hohe Abschreibungen HeidelbergCement mit Milliardenverlust – kein konkreter Ausblick

Milliardenschwere Abschreibungen haben den Baustoffkonzern HeidelbergCement tief in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Verlust von drei Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahresquartal wurde noch ein Gewinn in Höhe von 290 Millionen Euro verzeichnet.