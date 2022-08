Hohe Betriebsratsgehälter Betriebsrat ist einfach keine Topmanager-Karriere

Betriebsräte dürfen nach ihrer Wahl in ihr neues Ehrenamt nicht mehr Gehalt verdienen als vorher. Mit dieser Klarstellung hat das Landgericht Braunschweig den Topmanagern der Großunternehmen einen ordentlichen Schreck eingejagt. Zwar sprachen sie in dem Urteil, das im vergangenen Herbst verkündet und nun in seiner Begründung veröffentlicht wurde, vier VW-Topmanager – die meisten bereits nicht mehr im Unternehmen – zwar frei, zeigten in der Sache aber dennoch Härte: Das zu hohe Gehalt für Arbeitnehmervertreter ist demnach strafbare Untreue gegenüber dem Unternehmen und eine Steuerhinterziehung obendrein.