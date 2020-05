Hohe Verluste Für Thyssenkrupp wird es eng

Angesichts der Einbußen im Zuge der Coronakrise fordert Vorstandschefin Martina Merz mehr Tempo bei der Verbesserung der Geschäfte. „Die schwierige wirtschaftliche Lage bei Thyssenkrupp wird durch Corona erheblich verschärft“, wurde Merz vergangene Woche in einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Mitarbeiter-Info zitiert. „Das Unternehmen befindet sich in einer ernsten Situation.“ Wie die meisten anderen Unternehmen müsse auch Thyssenkrupp alles dafür tun, Mittelabflüsse zu vermeiden. Je länger Corona dauere, umso mehr würden die Mittel aus der Elevator-Transaktion aufgezehrt. Damit würden die Spielräume für Investitionen in die Zukunft kleiner. „Wir werden am 18. Mai auch mit dem Aufsichtsrat diskutieren, wie wir damit umgehen. Da arbeiten wir gerade an Lösungen und Optionen. Jetzt gilt es, genauso besonnen wie entschlossen zu reagieren.