Holzbau als Mittel zum Klimaschutz Gut Holz!

Der Präsident des Deutschen Holzfertigbau-Verbandes Erwin Taglieber fordert deshalb, das Nebeneinander von 16 Landesbauordnungen zu beenden, vor allem im Bereich Brandschutz, wo es die größten Unterschiede gibt. Das Architektur- und Baufachmagazin BBA nennt als Beispiel die „Anleiterhöhe“, jene Fenster, an die Feuerwehrleute im Brandfall eine Leiter anbringen können, um Bewohner zu retten. In Hessen muss dieses Fenster andere Dimensionen haben als in Brandenburg oder Baden-Württemberg, auch gibt es verschiedene Vorgaben, in welcher Höhe diese Fenster angebracht werden dürfen. Hersteller müssen also je nach dem, in welchem Bundesland sie bauen, ihre Hausteile anpassen, was den Bau teurer macht.



Bis 2050: Wohnungsbedingte Emissionen auf null