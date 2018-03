Hybrid-Strategie: Toyota will in Europa keine Diesel mehr verkaufen

Dass Toyota in Europa trotzdem Dieselmodell anbot, war eher der Nachfrage geschuldet. Über 20 Prozent stieg der Anteil an den Verkäufen aber nie. Am Rande der Automesse in Genf bekräftigen die Japaner nun, dass man komplett aus der Technologie aussteigen wolle. „Wir werden keine neue Dieseltechnologie für Pkw mehr entwickeln, wir werden uns auf Hybride konzentrieren“, erklärte Toyota-Europachef Johan van Zyl.