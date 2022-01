Hype um Wasserstoff Die Vergessenen der Wasserstoff-Strategie

Es ist die Kehrseite der Fördermilliarden und des aktuellen Hypes um das Thema Wasserstoff, bei dem plötzlich jeder mitverdienen will. Die einen jubeln, die anderen resignieren. Große Konzerne aus dem Bereich Transport und Verkehr, Stahl und Chemie haben schon die Dollar-Zeichen in den Augen, sie werden von der Politik hofiert und der Wasserstoff in den Industrien als Heilsbringer gesehen. Die Führungsebene von Salzgitter freut sich gerade über einen Millionenzuschuss, FlixMobility, Freudenberg und ZF entwickeln einen wasserstoffbetriebenen Fernbus, Thyssenkrupp macht wieder mehr Umsatz, weil die Wasserstoff-Tochter performt, RWE will groß in Wasserstoff machen. Und sie alle wollen an die dicken Fördertöpfe. Es herrscht Goldgräberstimmung in einigen Teilen der Wirtschaft, während in anderen der Frust grassiert. Wie kann das sein?



Wasserstoff gilt als Milliardenprojekt des Bundes und als unverzichtbar für die Energiewende. Im Fokus steht dabei die Elektrolyse. Bei ihr wird mit Hilfe von Wasser und Strom reiner Wasserstoff hergestellt. Kommt der Strom dafür noch aus erneuerbaren Energien wie Windkraft, sprechen die Experten von grünem Wasserstoff. Nützlich ist er überall dort, wo bisher mit umweltschädlichen Rohstoffen gearbeitet wird, angefangen beim Dieselmotor über die Industrie bis hin zur Heizung in den heimischen vier Wänden.