IAA: Angela Merkel: Deutschland muss starker Autostandort bleiben

Deutschland muss nach Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel wichtiger Standort der Autoproduktion bleiben. Es gehe bei der Transformation zu einer klimaneutralen Mobilität darum, dass Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben, sagte Merkel am Dienstag bei der Eröffnung der 69. Automesse IAA in München. Dafür müsse die deutsche Automobilindustrie ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern. Deshalb sei ein abgestimmtes europäisches Vorgehen wichtig, fügte Merkel mit Blick auf die Debatten über die Umsetzung der EU-Klimaschutzziele hinzu. „Der europäische Emissionshandel könnte ein guter Anfang sein“, sagte sie unter Verweis auf die in Deutschland bereits beschlossene Einbeziehung der Mobilität in die CO2-Bepreisung. Es gebe aber auf EU-Ebene sehr harte Diskussionen, weil einige Mitgliedstaten dies ablehnten.