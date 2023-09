IAA: BMW-Chef Zipse fordert Ausbau von Wasserstoff-Infrastruktur in China

BMW-Chef Oliver Zipse hat einen verstärkten Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur in China gefordert. Wasserstoff sei eine der besten Möglichkeiten, Energie zu speichern und zu transportieren, sagte er am Mittwoch bei einem Kongress mit chinesischen Autobauern am Rande der Münchner Automesse IAA. In Zukunft werde Wasserstoff dort produziert, wo genügend erneuerbare Energien zur Verfügung stünden. Derzeit befänden sich die meisten Wasserstoff-Tankstellen außerhalb der Innenstädte. „Ein Ausbau des Wasserstoff-Netzes für Autos in städtischen Gebieten muss Priorität haben.“