IAA: VW-Aufsichtsratschef Pötsch hält weiteren Finanzbedarf für möglich

Volkswagen schließt angesichts der hohen Investitionen in neue Batteriezellwerke und selbstfahrende Autos einen weiteren Finanzbedarf nicht aus. Der Wolfsburger Konzern sei wegen gut laufender Geschäfte derzeit zwar in der Lage, die Kosten der Transformation aus dem freien Mittelzufluss zu stemmen, sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.