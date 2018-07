Auch in der Schweiz haben die Chinesen inzwischen Fuß gefasst. Das Schweizer Bahnunternehmen Hupac will bis zu 100 Güterwagen für den Containertransport bei CRRC kaufen. Zunächst muss der chinesische Schienenfahrzeughersteller zwei Prototypen für den Testbetrieb produzieren, die noch im Jahr 2018 von CRRC in China erprobt werden sollen. Die ersten Tests in Europa sind für das erste Halbjahr 2019 vorgesehen, die Zulassung durch das Schweizer Bundesamt für Verkehr (BAV) Ende Mai 2019. Hupac und CRRC hatten bereits im Dezember 2017 einen Kooperationsvertrag zur Produktion der Wagen unterzeichnet.



Viel spannender aber ist, was sich in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze abspielt. Dort hat das Unternehmen Waggonbau Niesky (WBN) seinen Sitz. Vor Kurzem meldete WBN - trotz voller Auftragsbücher - Insolvenz an. So soll das Unternehmen etwa 160 Schüttgutwagen für das Bergbauunternehmen K+S bauen. Um WBN ist ein Bieterwettbewerb ausgebrochen. CRRC gilt als Favorit. „Das würde dann bedeuten: CRRC hat Aufträge und ein kleines Werk in Deutschland, mit dem sie mit Augenmaß in den deutschen Markt starten können", sagt Maria Leenen, Geschäftsführerin der internationalen Strategieberatung SCI Verkehr. Das sei eine „bessere Strategie als Rieseninvestitionen in Hersteller wie Bombardier."