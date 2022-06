Ifo-Befragung Deutsche Autohersteller werden zuversichtlicher

Die Geschäftserwartungen der vom Ifo-Institut befragten deutschen Autobauer haben sich deutlich verbessert. Der entsprechende Index stieg von minus 20,5 Punkten im April auf plus 38,0 Punkte im Mai. Professor Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik, sagte am Freitag in München: „Die Autohersteller können weiterhin hohe Verkaufspreise durchsetzen und rechnen nur mit geringen weiteren Einschränkungen aufgrund der Lage in der Ukraine.“