Ifo-Chef Clemens Fuest Strukturprobleme lösen statt Strompreis-Subventionen

Deutschland muss laut Ifo-Präsident Clemens Fuest in der Wirtschaftspolitik seine langfristigen Herausforderungen angehen und nicht Milliarden in neue Strompreis-Subventionen für die Industrie stecken. Zu lösen sei der Fachkräftemangel, eine Anpassung an die älter werdende Gesellschaft und eine schnelle Digitalisierung, schrieb der Ökonom in einem Gastbeitrag für den Monatsbericht des FDP-geführten Finanzministeriums, der am Freitag veröffentlicht wird. Viele andere Industrienationen hätten auch erfolgreich einen Strukturwandel durchgemacht – hin zu einem größeren Anteil von Dienstleistungen an der Wirtschaftsleistung. „Deutschland ist ein eher untypischer Fall mit einem in den vergangenen zwei Jahrzehnten fast stabilen Industrieanteil.“ Nun bestehe aber angesichts hoher Strompreise die Gefahr einer De-Industrialisierung.