Ifo-Index Weltweite Unsicherheiten bremsen Geschäftsklima weiter

Im Verarbeitenden Gewerbe fiel das Stimmungsbarometer deutlich. Flaute herrschte vor allem in der Autobranche, die mit der Umstellung auf den neuen Abgasstandard WLTP kämpft. Laut Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe sind auch die Exporterwartungen deutlich gesunken. Sein Fazit: „Der goldene Herbst fällt für die deutsche Wirtschaft aus.“ Hauptunsicherheitsfaktoren blieben der US-Handelskonflikt und der anstehende EU-Austritt Großbritanniens.

Die von der Nachfrage nach Betongold in Zeiten des Niedrigzinses beflügelte Baubranche ist hingegen in Sektlaune: Ihr Stimmungsbarometer stieg auf einen neuen Rekordwert, auch wenn die Erwartungen leicht nach unten korrigiert wurden.