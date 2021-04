Ifo-Institut: Geschäfte der Autobauer gewinnen an Schwung

Die Geschäfte der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer haben im März Fahrt aufgenommen. Das entsprechende Barometer für die Branche stieg im März auf plus 7,9 Punkte, nach minus 0,4 im Februar, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu einer Unternehmensumfrage mitteilte. „Bei den Autobauern ist der Frühling angekommen“, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Gleichzeitig blicken die Manager aber nicht mehr so optimistisch auf die kommenden Monate wie zuletzt: Dieser Indikator sank auf 19,1 Punkte, nachdem er im Februar noch bei 37,3 lag.