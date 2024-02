Ifo-Studie Bahnstreiks verschärfen den Material-Mangel

Die Materialknappheit in der deutschen Industrie hat im Februar wegen der Krise im Roten Meer und wiederholter Bahnstreiks leicht zugenommen. 14,6 Prozent der befragten Unternehmen berichteten von Engpässen, nach 12,5 Prozent im Januar, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Auswertung mitteilte. Zum Vergleich: Der Höhepunkt der Lieferprobleme in der Industrie wurde im Dezember 2021 infolge der Corona-Pandemie erreicht, als 81,9 Prozent der Firmen darüber klagten.