Ifo-Studie: Geschäftslage der Autoindustrie verbessert – „Setzen hohe Preise durch“

„Das EU-Parlament hat für das Verbrenner-Aus in Europa im Jahre 2035 gestimmt“, nannte Falck einen möglichen Grund dafür. Ford hat sich gegen den Produktionsstandort Saarlouis entschieden und will Elektroautos in Valencia produzieren. „Und es herrscht weiterhin ein großer Mangel an wichtigen Vorprodukten. Das alles drückt die Erwartungen“, sagte Falck.