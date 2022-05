Ifo-Umfrage Importe aus Russland und Ukraine für deutsche Firmen nur schwer ersetzbar

Russland hat am 24. Februar seine Invasion in die Ukraine begonnen. Westliche Staaten und ihre Partnerländer haben darauf mit Sanktionen reagiert, auch gegen das mit Russland verbündete Belarus. Derzeit wird von den EU-Staaten eine Verschärfung diskutiert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht die deutschen Unternehmen belastet durch die hohen Energiepreise im Zuge des Krieges in einer Art „Staccato"-Phase. Es fehlten Fachkräfte, die Lieferketten funktionierten nicht mehr richtig. „Das heißt, es läuft nicht mehr glatt durch, sondern es gibt immer wieder Rohstoffe, dann wird produziert, dann wird abgebrochen“, sagte der Grünen-Politiker am Montag.



