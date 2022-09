Der Regionalleiter der IG Metall, Thorsten Gröger, will über eine Stabilisierung der Einkommen die Nachfrage anregen. „Die einzige wesentliche Stütze der konjunkturellen Entwicklung ist der private Konsum.” Es deute sich nun allerdings eine harte Auseinandersetzung an: „Arbeitgeber, gebt acht - jetzt ist Zeit für mehr Kohle.” Die Vorzeichen sähen nach Streit aus - „erst am Verhandlungstisch, wenn nötig in Form von Warnstreiks und weiteren betrieblichen Aktionen. Auf heiße Verhandlungen kann ein stürmischer Spätherbst folgen.”