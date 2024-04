IG Metall schlägt Alarm Conti hat sehr wohl einen Plan – der gefällt nur nicht jedem

In den Tagen vor der Hauptversammlung kam es für Continental knüppeldick: Erst musste der Vorstand um Vorstandschef Nikolai Setzer zugeben, dass das erste Quartal deutlich schlechter angelaufen ist, als erwartet. Besonders die bereinigte Marge im wichtigen Autogeschäft war mit minus vier Prozent tiefrot. Dann griffen die Chefin der IG Metall und der Konzernbetriebsratschef das Management in einem Doppelinterview scharf an: Sparen allein sei keine Strategie, die Zukunftsperspektiven für die Beschäftigten insbesondere in Deutschland seien unzureichend, die Entscheidungen des Managements seien zu langsam – und es gebe „keine erkennbare Strategie“. Das sagten Christiane Benner und Hasan Allak in einem internen Interview, das ausgerechnet um 11:55 Uhr im Intranet von Conti veröffentlicht wurde. Die Aussagen wurden also noch garniert mit dem Wink: Es ist fünf vor zwölf bei Continental.