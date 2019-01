Immobilienboom Baubranche erzielt bestes Neugeschäft im November seit 25 Jahren

Der Immobilienboom sorgt für Bestmarken in der Baubranche. Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe stieg im vergangenen November im Vergleich zum Vorjahresmonat einschließlich Preiserhöhungen um 13,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das war der höchste Ordereingang in einem November seit 25 Jahren (1994: 6,4 Milliarden Euro).