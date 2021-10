Impfstoff-Desaster Was bei der CureVac-Studie schieflief

Bei CureVac hoffen sie nun, dass es mit dem nächsten Impfstoff besser läuft. In Telefonkonferenzen mit Journalisten und Investoren redete CureVac-Chef Franz Werner Hass dann auch lieber über die guten Aussichten für die Corona-Impfstoffe der zweiten Generation statt über die CVnCoV-Pleite. Für ein gemeinsam mit GlaxoSmithKline entwickeltes Vakzin soll 2022 die Zulassung beantragt werden; die ersten Ergebnisse sind durchaus vielversprechend. Völlig erfolglos war die Strategie nicht: Am Nachmittag zog die CureVac-Aktie sogar wieder leicht an.



