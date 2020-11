Impfstoff gegen Corona Wie Ugur Sahin die Welt verändert

Auch andere, unabhängige Wissenschaftler reagieren begeistert auf die Daten. Etwa Professor Gerd Fätkenheuer, Leiter der Infektiologie an der Uniklinik Köln: „Das sind großartige und vielversprechende Daten. Es ist unglaublich, dass in so kurzer Zeit dieser Fortschritt mit Entwicklung eines Impfstoffes und klinischer Prüfung innerhalb weniger Monate erzielt werden konnte.“ Von „fantastischen Resultaten“ spricht Florian Krammer, Professor am Department of Microbiology in Mount Sinai, USA.