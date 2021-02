Impfstoff von AstraZeneca „Risiko einer Krankenhaus-Einweisung um bis zu 94 Prozent reduziert“

Und was sind nun die Fehler von AstraZeneca?

Inzwischen sind wir in über 50 Ländern zugelassen und es wurden bereits Millionen von Impfdosen unseres Vakzins weltweit verimpft. Auf dem Weg dorthin gab es an einigen Stellen Herausforderungen, das ist richtig. Aber angesichts dieser historischen Leistung möchte ich mich hier auf das konzentrieren, was erreicht wurde: Wir haben einen wirksamen Impfstoff, der vor schweren Verläufen und Krankenhausaufenthalten schützt, leicht zu transportieren ist, vom Hausarzt verabreicht werden kann und seit Februar in Deutschland verfügbar ist und damit helfen wird, die Pandemie einzudämmen. All das haben wir in einer unheimlich kurzen Zeit erreicht, die selbst Optimisten vor einem Jahr nicht für möglich gehalten haben. Das ist durchaus eine Leistung, auf die wir stolz sind, trotz all des Gegenwindes, der vielleicht auch dazu gehört.



