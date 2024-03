Impfstoffe Diese Frau hilft Biontech im Kampf gegen den Krebs und sinkende Umsätze

Im Kampf gegen den Krebs hat sich Biontech nun weitere Unterstützung geholt. Zum 1. Juli zieht die Niederländerin Annemarie Hanekamp in den Vorstand ein – und ersetzt dort Sean Marett ersetzt, der in den Ruhestand geht. Hanekamp ist dann neben Co-Gründer Özlem Türeci die zweite Frau im obersten Führungsgremium von Biontech. Bei ihrem Noch-Arbeitgeber Novartis war die Biomedizinerin für zahlreiche Produkteinführungen von Krebs-Medikamenten verantwortlich. Unter anderem half sie Präparate gegen Lungen-, Brust-,Prostata- und Blasenkrebs auf den Markt zu bringen. Alles Indikationen, in denen auch Biontech unterwegs ist.