Impfstoffe Drei Lehren aus dem AstraZeneca-Debakel

Die Meldungen über Nebenwirkungen kommen an – und werden sehr, sehr ernst genommen. Auch wenn es immer noch deutlich wahrscheinlicher ist, an einer Corona-Infektion zu sterben als an einer Hirnvenenthrombose. Als AstraZeneca kürzlich in den USA eine Zulassungsstudie für seinen Impfstoff mit schon etwas älteren Daten unterlegte, reagierte das Data Safety Monitoring Board, ein unabhängiges Expertengremium, sofort und verlangte nach neuen Daten. Die stellte AstraZeneca dann innerhalb von 48 Stunden bereit.