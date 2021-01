Impfstoffe für Senioren „In der höchsten Altersgruppe sind Aussagen mit hoher Unsicherheit behaftet“

Auch andere Mediziner kritisieren, dass die Impfstoffe von Biontech und Moderna zu wenig an älteren Menschen getestet werden. Der Hersteller AstraZeneca, dessen Impfstoff in den nächsten Tagen in der EU zugelassen werden soll, geriet gar in den Verdacht, dass sein Vakzin nur mäßig bei Älteren wirkt. Laut Medienberichten soll der Impfstoff nur eine Wirksamkeit von acht Prozent haben.