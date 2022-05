Impfstoffe Kinder-Impfungen dürften den Biontech-Umsatz wieder in Schwung bringen

2022 dürfte der Umsatz allerdings zurückgehen. Biontech prognostiziert für das laufende Jahr lediglich zwischen 13 und 17 Milliarden Euro. In den großen Industrieländern geht das Impftempo merklich zurück. Am Montag, den 30. Mai, wurden in Deutschland nur noch 23.000 Impfdosen verabreicht – vor ein paar Monaten waren es oft Hunderttausende pro Tag. Die Biontech-Aktie notiert bei rund 150 Euro und ist damit weit von den über 300 Euro entfernt, die das Papier noch Ende 2021 erreichte.