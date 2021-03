Impfstoffe Wie Biontech AstraZeneca vorführt

Die Angst vor Nebenwirkungen ist einfach zu groß: Mehrere Kliniken warnen inzwischen davor, den Impfstoff von AstraZeneca an Frauen unter 55 Jahren zu verimpfen. Brandenburg und Berlin haben Impfungen mit dem Vakzin für Menschen unter 60 Jahren vorerst ganz ausgesetzt. Zu häufig traten im Zusammenhang mit der Impfung auch tödliche Hirnvenenthrombosen vor allem bei Frauen auf. Ein Zusammenhang mit dem Impfstoff ist nicht erwiesen, doch die Sorgen wachsen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollten am Dienstagabend in einer Sondersitzung über den weiteren Umgang mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers beraten.