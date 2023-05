Impfstoffhersteller BioNTech-Zahlen spiegeln Ende des Corona-Booms

So soll noch in diesem Jahr eine entscheidende Phase-3-Studie mit einem Krebsmittel zum Einsatz bei Lungenkrebs starten, das sich Biontech im März in einem Millionendeal mit dem US-Krebsspezialisten OncoC4 gesichert hatte. Zudem ist eine Phase-2-Studie mit einem Krebsimpfstoffkandidaten bei Bauchspeicheldrüsenkrebs-Patienten geplant.



