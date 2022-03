Impfstoffhersteller Nach 15 Millionen im Vorjahr: Biontech macht Nettogewinn von 10,3 Milliarden Euro

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech hat im vergangenen Jahr dank der Geschäfte mit seinem Covid-19-Impfstoff so viel verdient wie nie zuvor. Der Umsatz sprang 2021 auf 18,98 Milliarden Euro von gut 482 Millionen Euro im Jahr zuvor. Der Nettogewinn stieg auf 10,3 Milliarden Euro von 15,2 Millionen Euro, wie Biontech am Mittwoch mitteilte. Die Aktionäre sollen davon mit einer Dividende von zwei Euro je Aktie profitieren. Biontech kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden Dollar über die nächsten zwei Jahre an.