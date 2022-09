Importe von Brammen Wie russischer Stahl trotz Sanktionen nach Deutschland kommt

Dank Ausnahmeregelungen und Schlupflöchern in Gesetzen gehören die europäischen Länder auch nach dem Krieg in der Ukraine zu den größten Abnehmern von Stahlprodukten aus Russland. Teilweise als Vorerzeugnisse, teilweise als Fertigprodukte, die die Händler in anderen Ländern umetikettieren oder deren Herkunft sie verschleiern, findet Stahl in Europa seine Abnehmer. Das bestätigen Insider und Experten gleichermaßen.



Schon vor dem Krieg verkauften russische Unternehmen in Europa große Mengen von Grobblechen. Die sogenannten Brammen wurden in Russland aus Erzen erzeugt und mit dem Schiff hierher transportiert. Von speziellen Unternehmen, den Re-Rollern, wurden die Vorprodukte ausgewalzt und hier verkauft, erzählt Gunnar Gröbler, seit vergangenem Jahr Vorstandsvorsitzender des Stahlproduzenten Salzgitter, im Podcast „Chefgespräch“ der WirtschaftsWoche. „Es scheint, dass die russischen Brammen ihren Weg auch weiterhin in die Welt finden“, sagt Gröbler.